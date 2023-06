Maltempo: ancora pioggia in Campania, prorogata allerta

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - La Protezione Civile della Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo Gialla fino alle 8 di domani mattina, venerdì 16 giugno, su tutta la regione.

Proseguiranno, infatti, le precipitazioni anche a carattere di rovescio e di temporale. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi.

La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni e ricorda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e delle misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. (ANSA).