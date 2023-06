La Corte d'Appello di Napoli revoca i domiciliari a Cozzolino

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - La Corte di Appello di Napoli ha emesso poco fa un'ordinanza con la quale ha revocato gli arresti domiciliari all'europarlamentare Andrea Cozzolino, indagato nell'ambito del cosiddetto Qatargate.

Nell'ordinanza si spiega che la decisione di annullare la misura cautelare si basa, tra l'altro, su una comunicazione dell'autorità giudiziaria del Belgio, pervenuta martedì scorso, nella quale viene reso noto che gli inquirenti hanno concordato con gli avvocati dell'europarlamentare una sua presentazione spontanea a Bruxelles per l'interrogatorio. La data fissata è il prossimo 19 giugno.

Il mandato di arresto europeo, contrariamente a quanto reso noto dai legali in precedenza, quindi, rimane in piedi: è stata revocata invece la segnalazione di Cozzolino sul Sistema di Informazione Schengen (SIS) attraverso il quale vengono segnalate, tra l'altro, le persone ricercate dalla polizia.

