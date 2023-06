Il Napoli prende Simeone, esercitata opzione con il Verona

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Giovanni Simeone resta al Napoli: ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione fino al 30 giugno 2027. Lo annuncia ufficialmente il club azzurro. Simeone era stato preso in prestito con opzione di acquisto a fine stagione dal Verona. Il club azzurro ha pagato circa 13 milioni di euro per il riscatto definitivo al Verona e ha proposto all'attaccante un contratto da circa 2,5 milioni a stagione, firmato.

Simeone nella sua prima stagione al Napoli ha vinto lo scudetto giocando 25 partite in campionato e 7 in Champions League e una in Coppa Italia, firmando in tutto 9 gol. Quattro le reti in Champions League, tra cui la doppietta al Rangers Glasgow, mentre tra le reti in campionato spicca quella della vittoria 2-1 sul campo del Milan. (ANSA).