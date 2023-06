Carabinieri restituiscono marmi rubati a basilica nel Napoletano

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Palermo restituiscono due paliotti alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Torre del Greco (Na).

Il tenente colonnello Gianluigi Marmora comandante del nucleo ha restituito a don Giosuè Lombardo, parroco della basilica pontificia, i due marmi, di grande valore religioso, storico e culturale.

Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri Imma Ascione, già direttrice dell'archivio di Stato di Napoli, Giuseppe Maddaloni e Ernesto Pinto storici dell'arte e Andrea Leacche comandante della compagnia di Torre del Greco.

Il ritrovamento delle opere preziose è avvenuto nel corso di un'indagine condotta dal nucleo, coordinata dalla procura di Siracusa, in una struttura privata di Noto (Sr) nella quale sono stati sequestrati beni culturali e archeologici (tra cui mosaici, situle, testine, crateri ed altro), per un valore di 3 milioni di euro circa.

Grazie alla banca dati dei beni culturali sottratti del ministero della cultura, con oltre 1,4 milioni di file relativi a beni da ricercare, è stato accertato che i beni preziosi erano stati rubati nella chiesa campana nel 2013. Ora sono stati restituiti alla diocesi di Napoli. (ANSA).