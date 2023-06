A Monza gli studenti del Mosè Bianchi pubblicitari per un giorno

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Cultura, tecnologia e comunicazione. È il messaggio lanciato dall'istituto 'Mosè Bianchi' di Monza (dirigente scolastico Guido Garlati) i cui studenti hanno partecipato a un Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), guidati dalla professoressa Patrizia Guandalini, allo scopo di realizzare una campagna pubblicitaria per l'azienda AR-Tour, che offre tour culturali grazie all'utilizzo di occhiali hi-tech dotati di Realtà Aumentata. Il gruppo di lavoro dell'azienda collabora con archeologi e storici dell'arte, per garantire una originale esperienza al visitatore, che si ritrova immerso tra le bellezze di Pompei, Ercolano, Napoli e Roma.

Gli studenti della 4P del 'Mosè Bianchi', a indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, hanno lavorato su un piano di comunicazione, prevedendo l'utilizzo di diversi linguaggi e strumenti afferenti al mondo del marketing: uso di social, quotidiani, stand informativi, tecnologia di alto profilo.

In particolare gli studenti - sotto l'egida del team AR-Tour e della professoressa Guandalini - hanno ideato, pianificato e strutturato una campagna di marketing dal titolo "GLADI(AR)TOUR", ispirata appunto al gladiatore. Previsti l'uso strategico di canali social come TikTok, Instagram e Facebook, l'organizzazione di contest e la previsione di premi consistenti in soggiorni e pernottamenti in hotel. Previsti anche speciali allestimenti nelle fiere e nelle piazze dove provare gli occhialini di AR-Tour e simulare un incontro con un gladiatore, simbolo della campagna pubblicitaria. (ANSA).