'Vesuvius film festival', IV edizione nel segno dell'ambiente

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Il Vesuvius Film Festival, concorso cinematografico promosso dall'associazione Arteggiando e ideato e diretto dalla presidente dell'associazione Giovanna D'Amodio, è giunto alla IV edizione e quest'anno ha come madrina l'attrice Lucia Cassini che verrà premiata con un riconoscimento alla carriera. Presidente di giuria 2023 è il conduttore televisivo Gianni Ippoliti.

Come ha spiegato la presidente e direttore artistico del Festival, D'Amodio: "Il Festival nella sua evoluzione promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico nel campo ambientale, cercando di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza ecologista nelle giovani generazioni, per la salvaguardia dell'ecosistema ambientale. diventando a pieno titolo un Festival ambientale campano". Il festival è in collaborazione con il Centro Studi Te.am e con il Museo della Pace -Fondazione Mediterraneo e gemellato con il Festival The Diamond of the Heart.

Obiettivo del "Vesuvius Film Festival" (15-23 giugno), fanno sapere i promotori, "è quello di dare visibilità a opere di registi ed artisti sia indipendenti che professionisti e promuovere la cultura dell'immagine. Nato come concorso di cortometraggi sociale e delle arti, esteso poi a spot e docufilm, aspira a divenire nella sua evoluzione una vetrina per la promozione di film di interesse ambientale, appartenenti al circuito del cinema indipendente e non solo". Luogo per confronti tra addetti del settore, il Festival è suddiviso in due sezioni: la prima, "Istruzione e società" che vede concorrere scuole, università, accademie e associazioni; la seconda sezione, "Cinema" vede concorrere registi vari.

Il 15 giugno ci saranno le premiazioni "Istruzione e societa" (avranno luogo nell'auditorium del Consiglio Regionale). il 23 giugno sono in programma le premiazioni "Cinema" (Auditorium "La Porta del Parco" di Bagnoli). Dal 4 al 7 luglio ci sarà la proiezione dei film vincitori del concorso e di alcuni video fuori concorso della rassegna della Fondazione Mediterraneo "La Campania delle emozioni". (ANSA).