Spari in autostrada contro le auto, un ferito lieve

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 14 GIU - I finestrini di due automobili e di un camion sono andati in frantumi perché colpiti da alcuni pallini di piombo sparati da un fucile. Una persona è rimasta ferita in modo lieve. E' accaduto sull'A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, sul tratto che attraversa il territorio comunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

L'automobilista rimasto lievemente ferito è stato medicato presso il vicino ospedale di Polla.

Secondo una prima ricostruzione, a sparare, molto probabilmente con un fucile da caccia, sarebbe stato un uomo posizionato al di fuori della sede stradale a qualche metro di distanza dal guard rail. Tre i veicoli in transito colpiti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Sala Consilina. (ANSA).