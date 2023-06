Ragazzi con la pistola, 'non capiscono la gravità'

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Non solo coltelli, ma anche armi da sparo. Protagonisti i giovanissimi, molto spesso minorenni. E' il tema affrontato nel libro 'Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile' scritto da Giacomo Di Gennaro e Maria Luisa Iavarone e presentato nella Biblioteca Alfredo De Marsico a Castel Capuano a Napoli.

Un fenomeno di cui non si parla abbastanza ma molto preoccupante e affrontato in un convegno a più voci. "Un titolo forte e diretto che sottolinea il fatto che ci troviamo di fronte ad una devianza grave minorile", ha detto Iavarone, docente ordinaria di Pedagogia Sperimentale all'Università degli Studi di Napoli Parthenope. "Ragazzi che si sono macchiati di reati gravissimi, quasi tutti per omicidio e ristretti. E le voci di questi ragazzi le abbiamo ascoltate in carcere e loro ci hanno restituito in filigrana condotte disfunzionali e soprattutto un grandissimo deficit di consapevolezza della gravità del gesto commesso".

Di Gennaro, docente ordinario di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale all'Università degli Studi di Napoli Federico II, spiega che "il titolo dà l'idea di una condizione che la città vive per effetto di una contiguità che diventa sempre più forte tra ragazzi che crescono in ambienti criminali veri e propri che in qualche modo è una socializzazione molto anticipata di quelle che rischiano di diventare carriere criminali".

Al tavolo dei relatori il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Luigi Riello, Clelia Iasevoli ordinaria di diritto processuale penale all'Università degli Studi di Napoli Federico II e Maria De Luzenberger, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli che a proposito della prevenzione del fenomeno ha detto "quello della prevenzione e' un discorso di salto culturale che questa citta' dovrebbe fare. Occorre una maggiore attenzione alla legalita' in tutti i settori. Legalita' significa anche andare a scuola e quindi iniziare a combattere la dispersione scolastica rispetto alla quale troppo spesso si e' lasciato perdere".

