Premiate le eccellenze all'Istituto Comprensivo 2° Dati

(ANSA) - BOSCOREALE, 14 GIU - Nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo 2° Dati di Boscoreale, il dirigente scolastico, Pasquale Mirone ha premiato le eccellenze della scuola che si sono contraddistinte nei vari concorsi e partecipazioni per le loro capacità e le competenze specifiche. Una conclusione dell'anno scolastico 2022/23 significativa ed emozionante - è stato spiegato - che rappresenta il coronamento di tutte le attività messe in atto nei Progetti svoltisi durante l'iter formativo; un appuntamento inevitabile, si può dire, per docenti e alunni che insieme hanno raccolto i frutti del loro impegno per la costruzione di una scuola sempre più adeguata e rispondente ai bisogni delle giovani generazioni.

Attraverso lo studio, infatti, i ragazzi si formano in modo globale, raggiungono obiettivi educativi e didattici che solo la scuola come agenzia formativa, nel suo specifico, può attivare.

Una tappa importante per il raggiungimento di tale finalità è scaturita dalle occasioni formative proposte dai docenti nei vari laboratori finalizzati alla partecipazione ai vari concorsi sia interni, sia esterni.

Come tutti gli anni, gli alunni si sono distinti nei Giochi Internazionali di Matematica indetti dall'Università Bocconi di Milano, premiati nei quarti di finale e nella semifinale. Sempre nell'ambito della matematica, il Progetto Matematica& Realtà indetto dall'Università degli Studi di Perugia ha visto impegnati gli alunni della Scuola Secondaria e della scuola primaria dell'I.C.2 Dati. Tutti hanno partecipato con entusiasmo e con passione e, in particolare, quelli della Scuola Secondaria di primo grado hanno riportato un apprezzabile risultato che li ha visti al terzo posto nella classifica delle varie scuole partecipanti.

Entrambi i progetti hanno rappresentato un'occasione per i discenti per sviluppare la capacità di ragionare, ma anche di attivare la propria fantasia, l'intuizione e il confronto con se stessi e con i compagni. Un'altra tappa ha visto premiati gli alunni di I G del tempo prolungato nel Gioco degli scacchi, attraverso cui hanno appreso l'indipendenza e il senso di responsabilità, diventando capaci di prendere decisioni affidandosi al proprio personale giudizio. Sono stati premiati i ragazzi che hanno partecipato al Concorso “Smonta il Bullo!”nell’ambito del Progetto interno “Belli si, ma Bulli no!”, rivolto ai ragazzi delle prime classi della Scuola Secondaria di primo grado che hanno realizzato poesie, cartelloni, testi e video sulla tematica del bullismo. Gli alunni si sono mostrati sensibili a tale fenomeno e hanno elaborato le loro idee e le loro riflessioni anche attraverso un momento di recitazione conclusivo della giornata delle premiazioni. Il laboratorio di Scrittura creativa ha visto i ragazzi impegnati in un apprendimento di tipo ludico, con l’obiettivo di stimolare la loro creatività letteraria attraverso un uso consapevole del linguaggio e insieme di confronto aperto con gli altri. Tutti i ragazzi partecipanti delle classi II E, II G, III C e III G della nostra scuola hanno ricevuto un attestato per le competenze di comunicazione nella madrelingua e le capacità relazionali sviluppate attraverso la scrittura. Un altro successo è stato conseguito dall’Orchestra giovanile della sezione ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria, che ha partecipato con i suoi componenti al Concorso musicale di Tarquinia XII edizione, conseguendo il primo premio con l’esecuzione di musiche di Georges Bizet e di Carl Orff; il quartetto di clarinetto ha eseguito la V sinfonia di Beethoven dimostrando ottime capacità strumentali. Un plauso da parte della scuola a tutti gli alunni che hanno dato un valido contributo e un impegno encomiabile per la crescita di tutta la scuola da sempre impegnata nei processi di apprendimento e di promozione del sapere. Un ringraziamento è stato rivolto ai docenti Cirillo Elisa, Vitagliano Stendardo Gabriella, Pagano Maria, Pernice Maria Cristina, Errico Annarita, Guastafierro Carmela, Aliberti Emilia, Nunziata Maria, Romano Rosa, Severino Rosa, i maestri Buono Antonio, Agatini Daniele, Filosa Biagio , Venditto Gennaro che hanno accompagnato e motivato gli alunni nel raggiungimento di tali traguardi. Un grazie speciale è stato rivolto al dirigente scolastico, il professor Pasquale Mirone, che "si è mostrato sempre attento e disponibile verso tutti i momenti della vita della nostra scuola".(ANSA).