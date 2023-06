Panchina Napoli, ora il borsino dice Galtier in pole

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Esattamente tra un mese, il 14 luglio, il Napoli comincia la nuova stagione con il ritiro di Dimaro. Tanta l'attesa dei tifosi per vedere la squadra che sarà guidata da un nuovo tecnico dopo l'addio di Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis continua la sua ricerca dell'allenatore perfetto per restare in vetta e il borsino in questi giorni va verso il francese Christophe Galtier, che lascerà la panchina del Paris Saint Germain, già destinata all'ex Bayern Monaco Nagelsmann. La rotta azzurra è quella francese, come conferma anche l'edizione online de L'Equipe che spiega che il tecnico ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse, in particolare dall'estero e che la strada che lo porta a Napoli sembra piuttosto solida, con conversazioni già avvenute con il club.

Galtier ha ancora un anno di contratto con il Psg ma entrambi sanno di essere arrivati alla fine dell'avventura e al tecnico francese piacerebbe quella in azzurro, dove ritroverebbe Victor Osimhen, che ha allenato al Lilla, dove sotto la sua guida è esploso prima di essere ceduto al Napoli.

A De Laurentiis piace il suo calcio che ha portato grandi risultati in Francia, a partire dal campionato vinto sulla panchina del Lilla nel 2021, davanti al Psg. Poi Galtier passò al Nizza prima di sbarcare a Parigi dove quest'anno ha nuovamente vinto il campionato francese ma ha subito il doppio ko negli ottavi di Champions League ad opera del Bayern Monaco.

Alla fine del suo rapporto con i parigini dovrebbe partire l'avvicinamento decisivo al Napoli, anche se in questi giorni il tecnico francese è nella lente anche del Marsiglia che ha chiuso l'avventura di Igor Tudor e cerca un nuovo tecnico, provando proprio con Galtier che come calciatore, ex difensore, è cresciuto nel club marsigliese, la sua città di nascita. De Laurentiis aspetta e intanto continua a guardare il mercato, con nel mirino ancora Rudi Garcia, che amerebbe tornare ad allenare in Italia dopo aver salutato la panchina dei sauditi dell'Al Nassr, ma anche il tecnico della Salernitana Paulo Sousa.

