Libri: ecco 'Sbelut', cronache semiserie dei moti dell'anima

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Verrà presentato venerdì 16 giugno (ore 18), nella libreria Mondadori Store di via Fragnito a Napoli, "Sbelut. Cronache semiserie dei moti dell'anima", libro di Pasquale Palma, attore e autore napoletano, noto per i suoi personaggi comici portati alla ribalta dal programma Made in Sud e per i diversi ruoli interpretati al cinema. Edito da Guida editori, il libro attraverso una serie di racconti, mologhi e dialoghi, affronta, si sottolinea in una nota, "una serie di tematiche che portano i personaggi a vivere quello stato d'animo definito 'Sbelut' , termine utilizzato - dice Palma - in alcune zone di Napoli per identificare una persona 'avvilita', svilita, stanca".

"In un certo hinterland dell'area nord di Napoli la parola Sbeut (Sbelùto) viene usata per descrivere una persona avvilita, svilita, presa dai turchi, uno che ha perso la bussola - spiega ancora l'autore - Puoi sentire spesso 'Uà stai tutto Sbelùt'. Da qui sono partito per scrivere il libro. Mi sono immaginato un folletto che vive dentro di noi che prende carta e penna, computer se ha una cosettina di soldi conservata, e scrive per noi tutto ciò che spesso teniamo forzatamente chiuso dentro. Una serie di racconti, dialoghi, monologhi e visioni che hanno come filo rosso questo particolare sentimento. Si passa da una dedica all'ex fidanzata a una sceneggiata post moderna di una moglie che vuole troncare il rapporto col marito perché lui non la picchia più, da un ricoming out ad un episodio di bodyshaming, da una giornata di Benigni e la moglie a un quiz in cui regna la discriminazione". Luoghi comuni, tabù e paure che "il nostro Folletto Sbelut butta fuori facendoci riflettere e ragionare capovolgendo spesso il punto di vista. Il libro l'ho scritto in questi ultimi difficili anni per tutti noi e mi sono avvalso della collaborazione di Guglielmo Iezzi ai testi, Danilo Pergamo per la copertina e la prefazione di Nicola Vicidomini".

Moderano l'incontro le giornaliste Barbara Carere e Francesca Scognamiglio; introduzione di Fabio Rocco. Ospiti, Matteo Cupellaro e Fabrizio Cerrone. (ANSA).