Don Diana: sindaci, bene medaglia d'oro a fondatore Comitato

(ANSA) - CASERTA, 14 GIU - "Profonda gioia e gratitudine per la concessione da parte del presidente della Repubblica della medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Valerio Taglione", fondatore del comitato don Diana e anima nel Casertano, terra del Clan dei Casalesi, dell'associazionismo anticamorra, morto l'8 maggio 2020, è stata espressa in una nota congiunta dai sindaci di Aversa Alfonso Golia, e di Casal di Principe Renato Natale, comuni dove Taglione è nato e ha operato nella sua battaglia per la legalità.

"La Medaglia d'oro al merito civile, conferita postuma il 24 maggio scorso - affermano i due sindaci - rappresenta un riconoscimento straordinario alla memoria di Valerio Taglione, ed è un segno tangibile dell'apprezzamento e del riconoscimento da parte delle istituzioni del suo impegno e della sua dedizione nella lotta alla criminalità organizzata, del suo instancabile sostegno alle vittime delle mafie e agli immigrati, portando avanti sempre l'eredità di Don Peppe Diana. Tra le molteplici azioni intraprese - ricordano Golia e Natale - Valerio Taglione ha promosso percorsi di educazione alla legalità e ai valori sociali tra i giovani, lavorando per il recupero dei beni confiscati e per la costruzione di una comunità alternativa a quella criminale. E' un esempio per tutti e per le future generazioni. Questo importante riconoscimento è l'occasione per ringraziare le altre amministrazioni comunali e numerose organizzazioni sociali che hanno condiviso la richiesta del conferimento della medaglia d'oro al valore civile. E il Prefetto di Caserta Castaldo che ha condiviso il valore di Valerio proponendo il suo nome al Ministro degli Interni e quindi alla commissione preposta. La nostra sincera gratitudine al Presidente della Repubblica per aver conferito questa importante Medaglia al Valore civile. Grazie Valerio, amico dei più deboli, uomo giusto, esempio di vita", concludono i due sindaci. (ANSA).