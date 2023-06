Don Diana: medaglia d'oro valor civile a fondatore Comitato

(ANSA) - CASERTA, 14 GIU - E' stata assegnata la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Valerio Taglione, fondatore del comitato don Diana e anima nel Casertano, terra del Clan dei Casalesi, dell'associazionismo anticamorra, deceduto l'8 maggio del 2020 per un brutto male. A darne notizia il comitato don Diana, che ha avuto comunicazione del riconoscimento dalla Prefettura di Caserta. "La gioia e l'emozione che ci pervadono rafforza il nostro orgoglio perché Valerio è riuscito a seminare bellezza e di speranza. L'istanza - spiega una nota del Comitato il cui coordinatore è Salvatore Cuoci - era stata presentata nel 2020, sostenuta da diverse associazioni e amministrazioni comunali, in primis quella di Aversa paese natale di Valerio e di Casal di Principe suo paese di adozione, viste le tante battaglie che hanno animato le sue azioni e guidato i suoi passi. Con Valerio Taglione, il Comitato don Peppe Diana e Libera Caserta hanno costruito ponti di comunicazione per comunità vicine e lontane. La cerimonia di consegna della Medaglia d'oro al valor civile alla famiglia di Valerio, sarà organizzata a Casa don Diana, sede del comitato don Peppe Diana. Sarà una grande festa. Ringraziamo fin da ora tutti i soci, i volontari e le persone che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino e che hanno sempre creduto nella libertà e nel riscatto". (ANSA).