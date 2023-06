Buonissimi 23, presentata la V edizione del charity event

(ANSA) - SALERNO, 14 GIU - Tutto pronto per la V edizione del charity event dell'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - OPEN OdV, realizzato con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella.

L'appuntamento - presentato oggi al Comune di Salerno- è per il 26 giugno, dalle 19,30, alle Rocce Rosse del Lloyd's Baia Hotel a Vietri sul Mare (SA). Buonissimi sostiene il progetto CHANCE per conoscere il panorama di ereditarietà genetica nel cancro infantile e facilitare lo sviluppo di trattamenti personalizzati.

"L'obiettivo dell'edizione 2023 è di aggiungere altri 96 mila euro a completamento del piano di finanziamento richiesto dal progetto CHANCE, acronimo di Five hundred CHildren with cANCErs, per conoscere il panorama dell'ereditarietà genetica nel cancro infantile" spiega Annamaria Alfani Presidente della OPEN OdV.

Il prossimo 26 giugno, chef stellati e professionisti della cucina si ritroveranno insieme per condividere un racconto di gusto e speranza con degustazioni a cura dei consorzi e dei loro produttori, supportano il progetto offrendo i sapori autentici dell'Italia più buona. Parteciperanno oltre 150 interpreti della ristorazione italiana, che con il loro estro creativo delizieranno gli ospiti attraverso un viaggio eno-gastronomico attingendo alla vasta dispensa agroalimentare e vinicola del Mediterraneo.

Il Lloyd's Baia Hotel ospiterà oltre 300 strutture tra ristoranti, cantine, pizzerie e locande oltre a un'intera area dedicata alle eccellenze della pasticceria. Qui, dopo le 23, spettacolo con Pippo Pelo, volto e voce di Radio Kiss Kiss.

Spazio anche alla musica con gli Spillenzia e i dj Mirko Coppola e Max Correnti (ANSA).