Berlusconi:statua con le ali d'angelo in strada presepi a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - A San Gregorio Armeno, a Napoli, nella bottega di arte presepiale del maestro Marco Ferrigno l'ex premier Silvio Berlusconi è rappresentato con un paio di ali da angelo. La statuina, realizzata in terracotta, di circa 25 centimetri, per ora pezzo unico, è già esposta all'esterno della bottega insieme a tanti altri personaggi famosi e sono tante le richieste di acquisto già arrivate. Il leader di Forza Italia è rappresentato con il classico doppiopetto blu, una cravatta azzurra e con una mano alzata in segno di saluto. Si tratta di un "omaggio ad un uomo che ha contribuito a scrivere la storia del nostro Paese", ha detto Ferrigno.

"Sicuramente Bersluconi da lassù ci guarderà e sorriderà. E' stato sicuramente anche un uomo di grande spirito, un vincente sia sotto l'aspetto sportivo che sotto tutti gli altri aspetti.

A me mancherà e penso che la stessa sensazione la proveranno in tanti", ha concluso il maestro di arte presepiale (ANSA).