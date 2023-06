A Napoli musica, arte e giochi al parco dei Quartieri Spagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Attraversa con leggerezza l'arte, il gioco, la musica, l'educazione dei bambini, il benessere di comunità. E' il Pessoa Luna Park, il progetto culturale allestito nel Parco dei Quartieri Spagnoli, nell'ex Ospedale Militare, che si svolge dal 16 giugno con appuntamenti di musica dal vivo con Tartaglia Aneuro e Jovine, Gabriele Esposito, I disintegrati, Aldolà Chivalà, Dadà e Raiz in duo. Il progetto è finanziato nell'ambito del bando "Fermenti" dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e ha il patrocinio del Comune di Napoli.

"È un progetto che rientra nei Quartieri dell'Innovazione - spiega l'assessora ai giovani del Comune di Napoli Chiara Marciani - finanziato con fondi europei. Quest'iniziativa ha ripreso un luogo insolito della nostra città e lo ha valorizzato: qualcuno ha detto che andare al Pessoa Luna Park è come entrare in un sogno". Dal 16 al 18 giugno sono inoltre in programma laboratori d'arte per i più piccoli. Nell'iniziativa si conferma la collaborazione con l'artista Roxy in The Box, con le quattro installazioni 'La biliardina', un calciobalilla con 22 personaggi femminili, che suggerisce la sorellanza in luogo della competizione, un tiro al bersaglio contro l'omofobia, un gioco contro il perbenismo e i luoghi comuni, e un'opera che indaga il rapporto fra gli abitanti urbani e la natura.

"Un progetto culturale irriverente, bizzarro, sognante - ha spiegato la direttrice artistica Azzurra Galeota - che cerca di trasformare gli spazi sottoutilizzati della città in piccoli luoghi onirici. Un'iniziativa aperta a tutte le generazioni con cui è possibile giocare, mangiare, riparare vecchi oggetti, assistere a un concerto dal vivo, o persino divertirsi con un'opera d'arte contemporanea, una di quelle realizzate da Roxy in the Box". L'ingresso al Pessoa Luna Park è gratuito a capienza limitata con prenotazione consigliata su www.pessoalunapark.it. (ANSA).