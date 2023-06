A Napoli lavori a Palazzo Fondi, tra restauro ed efficienza

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Palazzo Fondi sarà ristrutturato, con il progetto già approvato dal Demanio, proprietario del palazzo antico nel cuore di Napoli, in via Medina, e che "è basato sulla stimolante difficoltà di conservazione del manufatto con adeguamento alle prestazioni di un edificio moderno. Un palazzo antico con un cuore contemporaneo, a questo puntiamo". Lo afferma all'ANSA Francesco Felice Buonfantino, architetto e ad della Gnosis, la società architettonica che si è occupata del progetto di ristrutturazione.

Il Palazzo sarà sede nazionale dell'Agcom, l'agenzia statale che si occupa di garanzia delle comunicazioni e del mondo di internet dai social agli hacker e sede della Campania del Demanio. I lavori dovrebbero comiciare a novembre e dureranno circa due anni per mettere insieme con i 18 milioni stanziati dal Demanio restauro dell'edificio antico e apertura all'erficienza energetica e all'ingresso dei disabili. (ANSA).