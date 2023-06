A Foqus l'Accademia di Belle Arti presenta Design beyond design

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Dopo il bilancio positivo dello scorso anno, ritorna l'evento annuale ''Design Beyond Design'', organizzato dalla Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa dell'Accademia di Belle Arti di Napoli con i suoi due corsi di Design della Comunicazione e di Fashion Design. La manifestazione si svolgerà domani, giovedì 15 giugno, dalle 10 nella sede di Foqus dell'Accademia, nei Quartieri spagnoli, con un cartellone di mostre, laboratori, talk, presentazioni, live drawing, performance e sfilate di moda. Tema è ''Urban Communication & Fashion Design'', sul rapporto tra design e tessuto urbano in mutamento.

''Proprio le lenti della comunicazione e del design - spiega Enrica D'Aguanno, coordinatrice della Scuola di Progettazione Artistica dell'Accademia - offrono preziose prospettive e metodologie per esplorare e raccontare le mille mutazioni della vita urbana e suburbana attraverso una nuova visione fluida e interdisciplinare del progetto''. La giornata-evento s'inaugura alle 10 con i saluti dei vertici dell'Accademia, la presidente Rosita Marchese e il direttore Renato Lori. Con loro e con la coordinatrice D'Aguanno ci saranno i due coordinatori di Design della Comunicazione e di Fashion Design, Ivana Gaeta e Angelo Vassallo. Per l'intera giornata, poi, saranno visitabili le mostre realizzate dagli studenti e docenti. Tra le tante iniziative previste ci sono ''Poesia forma traduzione'', in collaborazione col Goethe Institut di Napoli; un talk sull'immaginario urbano di Napoli nel cinema tenuto da Diego Del Pozzo; uno spettacolare incontro di disegno dal vivo a cura del fumettista Pako Massimo e dell'illustratrice Daniela Pergreffi, ''Ring: Fumetto vs.

Illustrazione'', con due squadre di studenti-artisti a fronteggiarsi con matita e pennello; una caccia al tesoro e il ''Calligraphic Music Show''. In serata, dalle 20.30, chiusura con le sfilate di moda del corso di Fashion Design, con le due collezioni ''MeMe / Metamorfosi Metropolitane'' a cura di Mariangela Salvati e Natascia Rezzuti e ''Il Viceregno dell'immaginario'' a cura di Maddalena Marciano: sfileranno le creazioni realizzate dagli studenti del triennio e del biennio di Fashion Design. (ANSA).