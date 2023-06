Paolillo, Cesari e Fogliati tra i protagonisti a Giffoni

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Matteo Paolillo, Federico Cesari e Pilar Fogliati saranno tra i giovani talenti protagonisti dell'edizione 53 di Giffoni, in programma dal 20 al 29 luglio con oltre 6.500 juror provenienti da 30 nazioni.

Matteo Paolillo con il suo Edoardo è tra i volti più amati di "Mare Fuori", la serie che nel 2020 lo consacrerà al successo e che riuscirà a dare libera espressione al grande amore per la musica. È lui infatti a cantare la sigla che ha ottenuto il disco di platino e diversi brani della colonna sonora della serie, il suo primo lavoro discografico "Come Te" ha già conquistato le classifiche: Paolillo torna a Giffoni il 27 luglio per incontrare i giurati.

L'appuntamento con i juror di Federico Cesari è invece per il 28 luglio: dopo il grande successo di Skam Italia, nel 2018, è il protagonista di Tutto chiede salvezza per la regia di Francesco Bruni.

IL 29 luglio sarà la volta di Pilar Fogliati, uno dei volti più amati e riconosciuti di diverse produzioni Rai di successo come Cuori, Non dirlo al mio capo e Un passo dal cielo. A dicembre è stata protagonista della serie Netflix Odio il Natale e in primavera ha debuttato alla regia di Romantiche, film in cui interpreta anche le quattro ragazze protagoniste. (ANSA).