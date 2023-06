Fiamme in abitazione, madre 91enne e figlio tratti in salvo

(ANSA) - AVELLINO, 13 GIU - Paura nel pieno centro di Avellino per un incendio che nella tarda serata di ieri si è sviluppato all'interno di un appartamento al quinto piano di via Scandone.

I due occupanti, una donna di 91 anni e il figlio di 50, hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, allertati da decine di telefonate al Comando provinciale, che sono giunti sul posto con un'autoscala, insieme a carabinieri e ambulanze del 118. L'incendio è stato spento dopo due ore di lavoro ed ha interessato parzialmente anche il balcone di un appartamento al terzo piano. L'edificio è stato precauzionalmente evacuato. Le fiamme sarebbero state originate dal corto circuito provocato da un elettrodomestico. (ANSA).