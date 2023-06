De Luca, "Salerno-Costa d'Amalfi" punta a 5 milioni viaggiatori

(ANSA) - SALERNO, 13 GIU - "Salerno - Costa d'Amalfi punta ad avere un traffico di cinque milioni di viaggiatori nell'arco di tre anni da quando parte. E partirà tra un anno e mezzo. Si tratta di un investimento che ammonta, complessivamente, a mezzo miliardo di euro per il secondo aeroporto della Campania.

Contiamo di avere un polo di grande attrazione turistica ma anche un polo di commercializzazione importante per l'agricoltura e l'industria della provincia di Salerno". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro che si è tenuto questo pomeriggio al Teatro Augusteo di Salerno, dal tema "Un progetto d'architettura per il nuovo aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi".

"Non ho visto il plastico - ha aggiunto il presidente De Luca - ma i rendering. Mi sembra che verrà realizzata un'opera molto intrigante e sapete quanto ci tengo affinché si realizzino opere di architetture contemporanee perché così si creano nuove attrazioni. Penso sarà un aeroporto molto bello, moderno dal punto di vista del risparmio energetico e con una particolare attenzione all'ambiente. Siamo in perfetta linea con il cronoprogramma per la conclusione dei lavori. Credo che possiamo guardare con serenità al futuro. È prevista anche una fermata della metropolitana dove sarà il nuovo ospedale e credo anche nell'area industriale di Salerno. Dal punto di vista delle infrastrutture, il territorio salernitano penso sia il più infrastrutturato d'Italia, in proporzione alle dimensioni di una città media.

Stiamo lavorando per creare lavoro e contrastare una tendenza preoccupante, ovvero la fuga di giovani, soprattutto laureati, dal Sud. Se non creiamo lavoro, i giovani non rimangono".

