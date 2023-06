Consiglieri in aula con t-shirt contro la violenza sulle donne

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Il Comune di Marcianise, in provincia di Caserta, con l'iniziativa promossa dall'assessore Carmen Posillipo, mette da parte la casacca politica per indossare la maglietta "no alla violenza di genere " all'insegna dello slogan "con la forza del bene combattiamo la forza del male".

Domani, 14 giugno, in occasione del primo consiglio comunale indetto per la proclamazione del sindaco e dei nuovi eletti, l'assessore Posillipo ha invitato tutti i consiglieri, il sindaco e la Giunta a presenziare indossando una maglia con la scritta "No alla violenza sulle donne".

"Purtroppo - spiega il neo assessore - il momento difficile per le vittime di violenza di genere. Ormai sempre più cruenti sono gli eventi che nelle ultime ore ci parlano di brutalità avvenute nell'ambito delle mura domestiche e spesso collegate 'al mal d'amore'. Proprio in un'ottica di sensibilizzazione e maggiore deterrenza alle violenze di ogni genere è stata mossa questa iniziativa".

Carmen Posillipo, neo assessore alle pari opportunità e politiche delle famiglie, da sempre è impegnata sul fronte della lotta contro la violenza di genere.

"Dopo quello che è successo a Giulia e Thiago, dinnanzi a un così grande e importante messaggio, - conclude Posillipo - rivolgo un invito a tutti: dismettete la casacca politica e indossate una maglietta di sensibilizzazione che sarà solo il primo dei tanti segnali che la cittadinanza dovrà percepire: la violenza dovrà morire". (ANSA).