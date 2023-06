Uccide il figlio e poi si spara

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Omicidio-suicidio a Mariglianella, vicino a Napoli.

I carabinieri, allertati dal 112, hanno prima rinvenuto in un'abitazione di via Torino il cadavere di Giuseppe Basso, 54 anni. Il corpo era a terra e presentava molte ferite provocate con un'arma da punta e taglio.

Poco dopo, vicino al cimitero di Castello di Cisterna, i Carabinieri hanno rinvenuto all'interno di un'auto il cadavere del padre dell'uomo, Telesforo Basso, 79 anni, ritenuto fin da subito il principale sospettato dell'uccisione del figlio.

L'anziano si sarebbe sparato con una pistola.

Gli investigatori dell'Arma stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica del delitto e il movente, che non è ancora chiaro.

