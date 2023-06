Tiro a volo: Bartolomei e Cassandro vincono GP Skeet Laterina

(ANSA) - LATERINA, 12 GIU - Martina Bartolomei e Tammaro Cassandro si sono imposti sulle pedane del Tav Laterina vincendo il terzo Gran Premio di Skeet, formula internazionale Issf della stagione 2023.

In totale sono stati 146 gli specialisti di tutte le categorie che non hanno voluto mancare all'appuntamento organizzato dalla Fitav sulle pedane toscane. Tra i tiratori della massima categoria Cassandro, arabiniere originario di Capua e nipote dell'olimpionico di Atlanta '96 Ennio Falco, è stato il migliore sia in qualificazione, chiusa con un quasi perfetto 124/125, sia in finale, in cui si è imposto con 57/60. A dargli maggior filo da torcere è stato il poliziotto romano Marco Sablone, in finale grazie al 123/125 delle qualificazioni e poi d'argento con 56/60. Terzo l'aretino Niccolò Sodi, anche lui carabiniere, con 46/50.

Al femminile il successo è andato alla tiratrice locale (è proprio di Laterina) Martina Bartolomei, anche lei la migliore già in qualificazione con 122/125 e poi d'oro in finale con 55/60. Sul secondo gradino del podio è salita Diana Bacosi, campionessa olimpica di Rio 2016 e argento a Tokyo 2020 con 117/125 +4 nelle qualificazioni e 53/60 in finale. Terza un'altra campionessa olimpica, quella di Pechino 2008, la friulana di Tavagnacco Chiara Cainero, con 39/50. (ANSA).