Studenti creano il Ciucciopavone in omaggio scudetto Napoli

Rinascita e bellezza . E' questo che simboleggia il Ciucciopavone la statua del fantastico animale realizzata con ramoscelli di legno dagli studenti della scuola media De Curtis-Ungaretti di Ercolano, per celebrare lo scudetto del Napoli.

L' originale ciuccio, tradizionale mascotte della squadra partenopea a cui i ragazzi hanno aggiunto la coda di pavone, ha trovato posto in una delle sala della scuola completamente colorata d'azzurro Napoli.

" L'idea - spiega all'ANSA Claudio Cuomo insegnante di 'Arte ed immagini' - nasce da una lezione sui simboli dell'arte paleocristiana tra cui appunto il pavone simbolo di rinascita che i ragazzi hanno subito associato al clima di festa che stavano vivendo per la vittoria dello scudetto della loro squadra del cuore". L' iniziativa , volta anche dalla dirigente scolastica Laura Patrizia Cagnazzo, rientra nel progetto PON " Il Tinkering che avanza" e per la realizzazione dell' installazione , green al 100% ottenuta con rami giacenti raccolti dal vicino parco del Vesuvio e pittura ad acqua, i ragazzi hanno lavorato piu' di un mese disegnando sulle pareti dell'intera classe alberi, e pesci.

