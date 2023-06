Sangiuliano, da Prezzolini una lezione di libertà e di confronto

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Come definire un intellettuale anticonformista come Giuseppe Prezzolini che ha attraversato cento anni di storia italiana? Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non ha dubbi: "La risposta è nel titolo del mio libro: l'anarchico conservatore. Può apparire un ossimoro all'inizio. Invece i due termini si possono coniugare: anarchico perché era un infinito amante della libertà quasi fino all'autolesionismo, conservatore perché getta le basi di un conservatorismo liberale, civile e democratico che può implementarsi in Italia così come è avvenuto in tutte le grandi democrazie occidentali". Il ministro - autore di una biografia su Prezzolini (1882-1982) da pochi giorni tornata in libreria con Mondadori - ne parla in occasione della sua lectio magistralis sull'intellettuale umbro nella Sala degli Angeli dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli che quest'anno festeggia i primi vent'anni di attività didattica della sua Scuola di Giornalismo. Un evento introdotto dal rettore Lucio d'Alessandro dopo un minuto di silenzio per la morte di Silvio Berlusconi.

Un'occasione che il ministro ha colto anche per valorizzare il ruolo dell'Ateneo napoletano. Giardini, chiese, musei e antiche collezioni di stampe, ceramiche e spartiti musicali. È durata oltre un'ora la sua visita nell'antica cittadella monastica del Suor Orsola, università 'sotto osservazione' dell'Unesco per divenire patrimonio dell'umanità. "Siamo particolarmente onorati - ha sottolineato il rettore - di aver ospitato il ministro della Cultura in un Ateneo la cui storia e il cui presente sono segnati dal porsi all'avanguardia - e non soltanto in Italia - nella formazione e nella ricerca in tutti gli ambiti connessi con il patrimonio culturale materiale e immateriale. Un Ateneo ospitato esso stesso in un Bene culturale e che fu il primo nel Sud ad attivare un corso di laurea dedicato specificamente ai Beni culturali". "Questo luogo - ha affermato Sangiuliano - svolge una funzione fondamentale nella società napoletana e in tutta la società italiana, quella della formazione dei giovani perché noi viviamo in un'epoca in cui il capitale umano è decisivo". (ANSA).