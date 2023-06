Nominato il neo commissario del Villaggio dei ragazzi

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Sarà Antonio Caradonna, avvocato, a guidare il "Villaggio dei Ragazzi", storica istituzione scolastica fondata circa 76 anni fa da don Salvatore d'Angelo a Maddaloni (Caserta) che la Regione Campania ha salvato qualche anno fa dal fallimento, affidandone la gestione ad un Commissario e garantendone ogni anno la continuità operativa con appositi finanziamenti per diversi milioni di euro.

È stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad individuare Caradonna come nuovo Commissario, che prenderà il posto di Felicio De Luca. "Lavorerò incessantemente e con la massima disponibilità con tutti gli organi individuati dopo la procedura di omologazione - ha affermato Caradonna - affinché la Fondazione termini nel migliore dei modi questa fase molto delicata della sua storia. Contestualmente porrò in essere tutti gli atti necessari per la ricostituzione di un nuovo consiglio di amministrazione che si occuperà del rilancio reale e concreto dell'Istituzione che continua ad essere un punto di riferimento nell'ambito della formazione e del welfare campano e non solo". "L' obiettivo - ha aggiunto - è salvaguardare l'interesse dei ragazzi e proiettare il Villaggio verso il futuro. Ringrazio i Commissari che mi hanno preceduto". (ANSA).