Giornalisti: Grimaldi, consegnati i Mare Nostrum Awards

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Consegnati i premi ai vincitori del Concorso Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards.

Giunto alla sua 15° edizione, il Mare Nostrum Awards è il Premio giornalistico bandito dalla rivista di bordo, Grimaldi Magazine Mare Nostrum, dedicato alla promozione del trasporto marittimo ed in particolare della conoscenza delle Autostrade del Mare, con l'obiettivo di evidenziare i benefici di questa modalità di viaggio dal punto di vista economico, turistico, ambientale e sociale. A ricevere il riconoscimento, nel corso di una cerimonia all'hotel Vesuvio di Napoli condotta da Massimo Giletti, sono stati Sandro Neri, per l'articolo "Autostrade del Mare Italia e Grecia sono ancora più vicine" pubblicato su Quotidiano Nazionale; Yosr Hazgui per l'articolo "Tunisie-Pollution Plastique en Méditerranée : Un massacre sous la mer", pubblicato su La Presse de Tunisie; Alessandro De Rossi e Federica Botta per la serie di documentari on-line "Luna sul Mare"; i giornalisti spagnoli Ada Nuño, Álvaro Hermida, Fran Sánchez Becerril, co-autori dell'articolo "Todo empezó con los fenicios: hacia dónde va el transporte marítimo por el Mediterráneo" pubblicato su El Confidencial; Francesco Ferrari, per l'articolo "Sostenere il trasporto marittimo per salvare economia e ambiente: gli investimenti da fare (e gli di errori da non commettere)" pubblicato su Il Secolo XIX.

Il premio intitolato "Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi" è stato assegnato a Nigel Lowry. Corrispondente da Atene del quotidiano specializzato Lloyd's List, Nigel Lowry è esperto del settore marittimo e di quello greco in particolare. Nigel è anche fondatore e direttore della Greek Shipping Hall of Fame.

La Hall of Fame è dedicata al riconoscimento di persone eccezionali nella storia dello shipping in Grecia ed è un centro di informazioni per le nuove generazioni, nonché un forte sostenitore dell'ente di beneficenza per bambini greci Hellenic Hope.

Presenti alla cerimonia i vertici del gruppo Grimaldi. In apertura, Massimo Giletti ha ricordato Silvio Berlusconi e l'intervista cult che lo vide contrapposto polemicamente all'ex premier al quale ha chiesto alla platea dell'Hotel Vesuvio di tributare un applauso. (ANSA).