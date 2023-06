Berlusconi: Rastrelli (Fdi), oggi giorno triste per l'Italia

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - "Oggi è un giorno triste, per l'Italia". Lo scrive su Facebook il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli.

"Con la scomparsa del Presidente Berlusconi - scrive Rastrelli - termina quest'oggi un ciclo di incredibili mutamenti, di accese passioni, e di grande significato per la nostra Nazione".

"Con la straordinaria intuizione della creazione di Forza Italia - ricorda l'esponente di Fdi -, Silvio Berlusconi ha regalato al Centrodestra i suoi primi, indimenticabili successi".

"Comunque la si pensi, Berlusconi ha avuto il merito storico di aver restituito all'Italia - e di aver interpretato per trent'anni - la speranza in un futuro migliore. Addio Presidente", conclude Rastrelli. (ANSA).