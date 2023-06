Berlusconi, il cordoglio di Napoli e della Campania

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - "Al di là ovviamente delle distinzioni e dei motivi di battaglia politica, parliamo di una personalità che ha avuto ruoli preminenti nel governo dell'Italia e parliamo anche di un uomo che ha dimostrato, al di là dei limiti che ognuno di noi ha, di essere un combattente che ha affrontato fino all'ultimo minuto la sua malattia cercando di fare il suo lavoro fino all'ultimo secondo. Merita rispetto". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del corso di formazione per guide vulcanologiche facendo osservare ai presenti un minuto di raccoglimento.

"Era molto legato alla città di Napoli, ho avuto un ottimo rapporto personale con lui". Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ricorda Silvio Berlusconi. "E' una grande perdita per l'Italia. Si tratta di una personalità che ha influenzato in maniera significativa la politica italiana negli ultimi trent'anni. Alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia va la vicinanza mia personale e di tutta la città di Napoli".

"Mentre corro un ragazzo si accosta con la macchina, apre il finestrino e mi dice: è morto Berlusconi! È un piccolo segno della sua enorme popolarità. Mi dispiace molto. Siamo stati avversari politici ma abbiamo saputo collaborare sul piano istituzionale: io da sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania e lui da presidente del consiglio". Lo scrive sui social Antonio Bassolino. "Berlusconi è stato un protagonista assoluto della recente storia italiana, e da oggi cambiano tante cose. Condoglianze sincere a tutti i familiari", aggiunge.

"Con Silvio Berlusconi perdiamo un personaggio importante della storia italiana. Un imprenditore geniale, un politico straordinariamente coinvolgente, un grande uomo di comunicazione. Nel calcio, un autentico campione". Lo scrive sui social il presidente del Napoli e di Filmauro Aurelio De Laurentiis, esprimendo il suo dolore per la scomparsa di Berlusconi. (ANSA).