Berlusconi: Caldoro, protagonista indiscusso, mancherà al Paese

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - "E'il momento del dolore. Con Silvio Berlusconi va via un protagonista indiscusso della storia del nostro Paese". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania e già ministro in un governo guidato da Berlusconi.

"Un imprenditore come pochi, un grande innovatore, uno statista.

Quando decise di scendere in campo, non ebbi dubbi e - ricorda Caldoro- mi schierai con lui, con una parte importante della comunità socialista. Ho avuto l'onore di essere Ministro del suo Governo e di lavorare per molto tempo al suo fianco".

"Mancherà una guida autorevole alla politica, al Paese. Lascia un grande vuoto ! Mancherà a tutti quelli che lo hanno stimato e voluto bene. Addio Silvio: Grazie Presidente" conclude. (ANSA).