Torna Napoli per Napoli nelle dieci municipalità

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Raccolta dei rifiuti ma soprattutto sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente. Ruota intorno a questo Napoli per Napoli, giornate di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, giunte alla terza edizione, volute dal sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall'assessore al Verde e all'Ambiente Vincenzo Santagada ed in collaborazione con l'assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza e con l'Asia che oggi si stanno svolgendo in tutte le 10 municipalità cittadine.

"Vogliamo sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente, al coinvolgimento e alla condivisione degli spazi - ha sottolineato Santagada - Oggi raccogliamo i rifiuti solidi indifferenziati in aree predefinite ma soprattutto puntiamo alla sensibilizzazione. Hanno aderito diverse associazioni ambientaliste, comitati cittadini ma soprattutto la società civile coinvolgendo le scuole. E' un modo per condividere le problematiche della città. Insieme i problemi possiamo risolverli". (ANSA).