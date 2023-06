Sorpreso a catturare cardellini, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Un 40enne è stato denunciato per uccellagione in località San Francesco a Patria, nel Comune di Giugliano in Campania. A scoprirlo sono stati i carabinieri forestali della Stazione di Pozzuoli, coadiuvati dalle guardie volontarie della Lipu, nel corso di un controlli effettuato nell'area del giuglianese finalizzato alla tutela dell'avifauna selvatica.

L'uomo è stato scoperto durante l'attività di uccellagione sul terrazzo della propria abitazione dove c'era, secondo gli investigatori, tutto l'occorrente per la cattura. I militari hanno posto sotto sequestro gabbie, trappole ed anche alcuni esemplari di cardellino che sono stati immediatamente rimessi in libertà.

Il cardellino è tutelato dalla Legge sulla protezione della fauna omeoterma (Legge sulla Caccia) e dalla Convenzione di Berna del 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa. (ANSA).