Mostre e convegni, al via il Premio Cimitile

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Con l'inaugurazione della mostra d'arte "Guernica emblema di guerra e di Pace a cinquant'anni dalla morte di Pablo Picasso", a cura di Giuseppe Bacci e l'esibizione della Fanfara del 10/o Reggimento Carabinieri Campania, ha preso il via la XXVIII edizione del "Premio Cimitile".

"Papa Francesco dice che con la pace si guadagna anche poco ma con la guerra si perde tutto - ha dichiarato il presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano -. Mai come in questo periodo occorre una forte mobilitazione, oggi più di ieri, a tutti i livelli della società, affinché si instauri stabilmente quella cultura della pace che rappresenta il maggiore impegno di una società che vuole essere civile".

Nel complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile si è tenuto anche il convegno: "Guernica e i disastri della guerra a cinquant'anni dalla morte di Pablo Picasso. Una speranza di Pace". Durante il convegno è stato presentato il libro "L'assedio. Il romanzo di Mariupol" di Andrea Nicastro, giornalista e scrittore. (ANSA).