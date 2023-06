La musica di Bregovic per i 799 anni dell'università Federico II

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - In 6000 l'altra sera hanno preso parte al concerto di Goran Bregovic e la Wedding Funeral Band offerto, in piazza del Gesù, per i 799 anni dell'Università Federico II di Napoli.

Tra gli applausi, dal palco, ha dato il via alla musica il rettore Matteo Lorito ringraziando i presenti: 'Siamo qui tutti insieme perché la Federico II senza Napoli non è la Federico II e Napoli senza la Federico II non è la Napoli che conosciamo, quella che vince. Siamo negli 800 anni. Tanti auguri al nostro Ateneo e buon divertimento". Il concerto dell'artista bosniaco e la sua Band è durato oltre due ore. Il pubblico ha cantato e ballato tutto il tempo, con maggiore coinvolgimento, come di consueto, sulle note di 'Kalashnikov' e 'Bella ciao', due cavalli di battaglia di Goran Bregovic.

Per la città e per tutta la comunità federiciana il prossimo appuntamento in calendario, per le celebrazioni dei 799 anni, si legge in una nota, è il 19 giugno, alle 20, nel Cortile delle Statue, in via Palladino 39, con 'Amadè e Federico: concerto, ad ingresso libero, con musiche di Mozart interpretate dagli Alban Berg Ensemble Wien, accompagnati al pianoforte dal maestro Michele Campanella. (ANSA).