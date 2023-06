Giulio Scarpati, tra Kundera e 25 anni di Un medico in famiglia

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "La fiction? Ne guardo tanta e sono molto curioso dei nuovi Paesi emergenti, come la Corea o l'Europa dell'Est. Mi ricordano un po' l'Italia uscita dalla guerra, che era una fucina di idee. Dovremmo ritrovare un po' quella potenza di racconto". A parlare è Giulio Scarpati, attore di tanto cinema, teatro, tv e protagonista della serie che detiene ancora il record di fiction più longeva della fiction italiana: Un medico in famiglia, con il suo intramontabile Lele Martini e Lino Banfi nei panni di nonno Libero (ma anche Claudia Pandolfi e Lunetta Savino) che quest'anno compie 25 anni. La prima puntata andò infatti in onda il 6 dicembre 1998 su Rai1 e ne seguirono, in tutto, dieci stagioni, ancora oggi spesso in replica.

"Venticinque anni, di già? - sorride Scarpati parlando con l'ANSA - È una gioia quando incontro persone che mi raccontano di essere cresciute con Lele. Ma il motivo per cui io ho scelto questo mestiere è affrontare sempre vite e storie diverse.

Dovevo allontanarmi da quel ruolo e da quelli, molto simili, che mi venivano offerti".

È così che è arrivato, ad esempio, Jackie, il tormentato papà di Billy Elliot nel musical che Massimo Romeo Piparo ha tratto dal film di Stephen Daldry del 2000. Lo spettacolo ha riportato Scarpati al musical ventidue anni dopo Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini e sarà in tournée anche la prossima stagione. E poi Eduard e Dio, testo tratto da Amori Ridicoli di Milan Kundera, che l'attore porterà al Festival della lettura di Salerno il 23 giugno e che riprenderà poi in autunno. "La tv? Tornerò - assicura - C'è un progetto bellissimo, ma si sta ancora scrivendo". (ANSA).