Festival del Libro aperto, ecco i vincitori scelti dai ragazzi

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Annunciati i cinque vincitori della seconda edizione di Libro Aperto, festival di letteratura per ragazzi che ha confermato anche quest'anno un grande successo di pubblico, con una partecipazione triplicata rispetto all'edizione 2022, e che si è concluso oggi a Baronissi, in provincia di Salerno.

I vincitori delle cinque categorie di concorso, premiati dai giovani giurati coinvolti nell'evento sono: sezione Zaira (dai 7 ai 10 anni), 'Il signor Conchiglia' di Gianluca Caporaso; sezione Zenobia, dagli 11 ai 13 anni, "Il cacciatore di nubi" di Christian Antonini; sezione Zobeide dai 14 ai 18 anni, a tematica ambientale "Borders" di Giuliana Facchini; sezione Zoe dagli 11 ai 13 anni, a tematica sportiva "My Self - conosco i tuoi segreti" di Giada Pavesi; sezione Zora dai 15 ai 19 anni, dedicata alla poesia "L'età dell'uva" di Mattia Tarantino.

"Libro Aperto non è solo un festival, è una scommessa vinta - ha commentato Angela Albarano, fondatrice e direttrice artistica di Libro Aperto Festival - Guardando indietro e ragionando su tutte le difficoltà , umane, logistiche, economiche, che abbiamo incontrato, sarebbe stato più facile gettare la spugna. E invece siamo ancora qui, più determinati che mai, perché questa manifestazione non è solo un evento tra i tanti, a Baronissi, ma un format che mette al centro la cultura e la gioventù e che siamo certi ha tutte le carte in regola per crescere ancora di più, per coinvolgere ancora più giurati, studenti, scuole, autori". (ANSA).