Autonomia e Fondo coesione tra temi incontro De Luca-Schlein

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - La situazione politica in Campania, dove il Pd è commissariato; l'autonomia differenziata e il Fondo di sviluppo e coesione. Sono stati questi i temi principali affrontati durante l'incontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il quale avrebbe chiesto in particolare scadenze precise per il prossimo congresso regionale e un'azione volta a sbloccare i finanziamenti del Fondo di coesione.

Un incontro richiesto dalla Schlein, durato circa un'ora e che fonti vicine al presidente della Regione definiscono "cordiale ma franco". I due si sono visti a quattrocchi in un albergo a ridosso della stazione centrale di Napoli, prima che la segretaria ripartisse da Napoli dopo aver partecipato all'assemblea di Articolo Uno.

Nessun accenno nel colloquio, sempre secondo quanto si è appreso, alla questione della ricandidatura di De Luca alla Regione per il suo terzo mandato. (ANSA).