Anas, riaperta l'A2 tra Fisciano e Baronissi

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - A partire da oggi la A2 'Autostrada del Mediterraneo' sarà aperta e regolarmente transitabile nel tratto tra Fisciano e Baronissi, in provincia di Salerno.

"Sono infatti terminate, con largo anticipo sui tempi previsti (oltre una settimana) le attività lungo il tratto autostradale che avevano reso necessaria, questa notte, la chiusura del tratto - rende noto l'Anas - Durante le lavorazioni, la parzializzazione della carreggiata realizzata con barriera fisica in new jersey in calcestruzzo si è resa necessaria per garantire i necessari livelli di protezione per gli utenti, e per le maestranze per consentire la rimozione delle attuali barriere di protezione stradale e tale configurazione non consente di smobilitare il cantiere nelle ore notturne".

Grazie alle lavorazioni eseguite in orario continuato H24, con l'intervento e la presenza di quattro ditte contemporaneamente e impianti di calcestruzzo e conglomerati bituminosi, sono state eseguiti lavori di scavo, risagomature, armature, ripristino delle opere idrauliche, nuova pavimentazione, adeguamento della segnaletica orizzontale e marginale, installazione delle barriere bordo ponte e bordo rilevato e la rimozione delle barriere New Jersey in calcestruzzo per la completa riapertura della tratta.

I lavori realizzati nel tratto tra Fisciano e Baronissi hanno riguardato, nel dettaglio, l 'allargamento della sede stradale, unitamente alla installazione delle nuove barriere di sicurezza a maggior garanzia per gli utenti in transito. L'allargamento consentirà di riconsegnare al traffico una sede stradale migliorata in ordine agli standard di sicurezza e fluidità, risolvendo le attuali limitazioni geometriche. Sono aumentati i livelli di sicurezza e servizio mediante la riqualificazione delle barriere di sicurezza stradale ed allargamento della carreggiata per ottimizzare il comfort in viaggio migliorando la visuale libera in marcia. (ANSA).