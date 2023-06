A Fenech e Lavia l'Ischia Award alla carriera

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Edwige Fenech e Gabriele Lavia riceveranno l'Ischia Award alla carriera sabato 15 luglio nell'ambito della 21/a edizione dell'Ischia Global Film and Music Festival (dal 9 al 16 luglio). I due attori saranno premiati dal regista Pupi Avati che li ha diretti di recente nel suo ultimo film La quattordicesima domenica del tempo ordinario.

Ad annunciarlo è Tony Renis, presidente onorario di Ischia Global: "È con ammirazione e gioia che celebriamo un'autentica signora dello spettacolo, attrice amatissima dal pubblico, conduttrice e produttrice, tornata sul grande schermo per il maestro Avati, insieme ad un mattatore del nostro teatro come Gabriele Lavia: interprete raffinato, regista e sceneggiatore, da oltre 50 anni tra i maggiori artisti vocati al palcoscenico.

Non poteva esserci migliore occasione per festeggiare la loro lunga storia d'amore con le scene e il pubblico", dice Renis.

Edwige Fenech, icona della commedia italiana anni 70, è un personaggio cult per la Hollywood di Tarantino ed Eli Roth (il regista che l'ha diretta nel 2007, ultimo impegno prima del recente ritorno).

Ad aprire Ischia Global 2023 sarà l'anteprima mondiale del revenge-thriller Double Soul di Valerio Esposito, ultimo lavoro dell'attore Julian Sands, con le gemelle Angela e Marianna Fontana insieme ai premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover e a Paz Vega, Francesca Tizzano e Marco Bocci.

Ischia Global 2023 è un evento organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia promosso con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar. (ANSA).