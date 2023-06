Tenta di colpire i carabinieri con una barra di ferro, preso

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Quando è stato avvicinato dai carabinieri non ha esitato a colpirli con una barra di metallo che nascondeva sotto la giacca. I militari hanno dovuto faticare non poco per fermarlo: è un 34enne rumeno, senza fissa dimora.

La vicenda è accaduta la scorsa notte in piazza Dante, a Napoli.

Tutto è cominciato quando una pattuglia della compagnia Napoli Centro è stata fermata a piazza Dante da alcuni turisti che chiedevano aiuto perché poco prima erano stati aggrediti da un uomo armato di una barra di metallo, ma fortunatamente erano riusciti a fuggire.

I Carabinieri hanno individuano l'uomo e lo hanno avvicinato. Il 34enne ha estratto l'oggetto di ferro nascosto sotto la giacca e ha tentato più volte di colpire i militari, cui hanno dato supporto i carabinieri del reggimento Campania.

Con non poche difficoltà il 34enne, esagitato, è stato disarmato ma alla fine è stato necessario l'uso dello spray anti-aggressione. L'uomo è stato arrestato: dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).