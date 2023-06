Siani, da Mare fuori in musical a una commedia sulla famiglia

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Le serie "vanno per la maggiore, sono bellissime, ma a volte è anche meglio vedere queste storie a teatro. Non posso seguire 18 stagioni e 400 puntate per capire chi è l'assassino, perché io quello magari l'ho già capito ma non mi ricordo più chi è il morto". Con una battuta Alessandro Siani inizia a parlare di uno dei suoi progetti ai quali tiene di più: Mare fuori, il musical, tratto dalla serie fenomeno della Rai. Un impegno che l'attore e regista unisce, tra estate e autunno alla preparazione del nuovo film, Succede anche nelle migliori famiglie, con Cristiana Capotondi, e alla ripresa in una nuova edizione del suo Extra Libertà, "uno spettacolo di stand up comedy, tanta improvvisazione e nel quale si parlerà di attualità". Mare fuori Il musical, in scena al Brancaccio di Roma dal 27 febbraio al 10 marzo, prodotto da Best Live, ha Siani come regista con un cast che comprende alcuni attori in arrivo dalla serie Rai-Picomedia, come Antonio Orefice e Salahudin Tijani Imrana. "Da parte del pubblico per Mare fuori - spiega Siani all'ANSA - c'è stato un affetto che non vedevo da anni. In un periodo in cui c'è tanta confusione e ci sono tante cose in giro, vedere tanta energia verso questi ragazzi è incredibile".

L'operazione è portare "la loro storia a teatro e farlo attraverso la musica, li avvicina ancora di più al grande pubblico". È un racconto "che mostra come dietro la morte ci possa essere una rinascita. Tramite questi ragazzi, che sono seguitissimi dai giovani e non solo, si possono inviare dei messaggi potenti, attraversare un pezzo di vita che conosco bene, perché anch'io sono nato in un quartiere popolare, difficile".

Venendo a Succede anche nelle migliori famiglie, "l'idea è venuta dopo il buon riscontro che ha avuto il film precedente, Tramite amicizia. La famiglia è un argomento divertente da poter affrontare anche toccando argomenti abbastanza seri".

Le serie tv la tentano? "Ci stiamo lavorando, ma mi sembrava giusto anche in questo momento complicato andare in sala. Poi però fare anche un percorso con una serie mi permette di esplorare un nuovo modo di raccontare le mie storie". (ANSA).