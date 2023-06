Renzi, De Luca? Farà di tutto per avere terzo mandato

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - "Il terzo mandato di De Luca? Se un po' lo conosco ho l'impressione che farà di tutto per avere il terzo mandato. Sarà il Pd a decidere se candidare De Luca, la mia previsione è che De Luca resterà nel Pd, credo aprendo una discussione dialettica con la Schlein". Così Matteo Renzi, leader di Iv, a margine dell'assemblea nazionale del partito in merito alla querelle tra il presidente della Regione Campania e il Pd sul terzo mandato.

"Noi abbiamo sostenuto De Luca e siamo parte della maggioranza - ha aggiunto - ma non metto bocca nelle discussioni fra De Luca e la Schlein, mi limito ad assistere a un continuo scontro".

Renzi ha sottolineato che "sia per De Luca che per Manfredi, amministratori che sosteniamo, l'importante è che lavorino, noi diamo un giudizio positivo ma pensiamo che si possa fare di più e che vadano spesi i soldi. Nel 2023 la Regione deve finire di spendere i soldi che ho dato io a Vincenzo, soldi delle ecoballe, della Circumvesuviana, degli investimenti sulla cultura. In questa regione con il nostro governo sono arrivati molti soldi e non tutti sono stati spesi. Allora - ha proseguito Renzi, il mio suggerimento a De Luca e Bonavitacola e agli amici e compagni del Pd intanto è: spendiamo i soldi".

Renzi ha evidenziato che la Campania "ha un tesoro non solo dal punto di vista turistico ed enogastronomico. Il punto è che questo tesoro va messo in condizione di dare frutto". E volgendo l'attenzione al Comune di Napoli, Renzi ha evidenziato che "ha avuto molti soldi dal Governo Draghi che li ha salvati dai debiti e bisogna che Gaetano chiuda le tante partite aperte".

