Piper precipitato nel Casertano, sono due le vittime

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Sono due le vittime dell'incidente avvenuto nella mattina di oggi a Cellole, nel Casertano, dove un velivolo ultraleggero Piper è precipitato in un canalone a Cellole. Le due vittime non sono state ancora identificate dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca sono ancora sul posto.

Al momento non si conoscono il luogo di partenza del velivolo né le cause del disastro. (ANSA).