Nel carcere di Avellino trovati telefonini e droga

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - "Ieri mattina, nella casa circondariale 'Antimo Graziano' di Avellino, dopo una perquisizione ordinaria presso il reparto penale, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente e sono stati trovati diversi smartphone e micro telefonini". Lo riferisce Orlando Scocca, della Fp Cgil Campania per la Polizia penitenziaria: "Il comandante e il vice comandante del Reparto di Polizia penitenziaria hanno coordinato di persona le operazioni".

Per Salvatore Tinto, Segretario Regionale Fp Cgil "l'utilizzo di telefonini in carcere non è, come qualcuno si ostina a sminuire, un banale mezzo per rimanere in contatto con i propri cari, ma è sia uno strumento di controllo e sopraffazione dei detenuti più pericolosi nei confronti dei più deboli, sia un pericoloso strumento per dare ordini o gestire traffici illegali all'esterno, continuando a mantenere il proprio status criminale nonostante la detenzione". (ANSA).