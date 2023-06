Nave turca, il caso si sgonfia. Solo tre denunce

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Tre immigrati saranno denunciati a piede libero per possesso di armi nell'ambito delle indagini del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Roan della Guardia di Finanza di Napoli e della Squadra Mobile nell'ambito delle indagini - coordinate dalla Procura partenopea - sul presunto dirottamento di una nave battente bandiera turca diretta in Francia.

Non è ancora chiaro se nei loro confronti verrà contestato anche il reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina ma, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, non ci sarà una denuncia per il dirottamento.

Polizia e Gdf - nell'ambito delle indagini sul presunto tentativo di dirottamento avvenuto ieri sulla nave Galata Seaway (partita dal porto di Topcular e diretta a Sete, in Francia) - hanno ascoltato nella notte, in Questura, il comandante della nave e i 15 immigrati trovati a bordo dalle forze dell'ordine. Il comandante ha riferito agli inquirenti di aver visto due di loro armati di coltello che si aggiravano nella zona macchine della nave dove però non sono riusciti a entrare. A questo punto i due si sono ricongiunti con gli altri. Per questo motivo ha lanciato l'allarme: non è chiaro l'uso che volessero fare dei coltelli. (ANSA).