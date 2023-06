I minori delle comunità gratis al concerto di Franco Ricciardi

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Questa sera allo stadio Maradona di Napoli si esibisce Franco Ricciardi, evento che dà il via alla stagione dei concerti allo stadio. Durante la conferenza stampa tenuta l'altro giorno a Palazzo San Giacomo, l'artista ha ribadito che saranno presenti alcuni ragazzi dell'Ipm di Nisida.

Ha confermato che parte dell'incasso sarà devoluto all'acquisto di strumenti musicali per i ragazzi dell'istituto.

Il direttore artistico Pino Oliva e Franco Ricciardi hanno deciso di offrire alla cittadinanza e in particolare ai giovani con particolari condizioni sociali, l'ingresso gratuito allo spettacolo. Il sindaco Gaetano Manfredi ha apprezzato l'iniziativa ed ha impegnato l'assessorato al Welfare ad individuare la platea, che in 24 ore è stata ritrovata nei giovani delle comunità alloggio per minori e dei centri di accoglienza per gli immigrati Sai (Sistema accoglienza integrata) presenti sul territorio cittadino.

"Voglio ringraziare Ricciardi e il direttore artistico Oliva per aver dato l'opportunità ai nostri giovani alla partecipazione - ha detto l'assessore Luca Trapanese - ad un concerto in maniera completamente gratuita. Per questi ragazzi, che vivono una vita faticosa, è un'opportunità importante e un dono preziosissimo". (ANSA).