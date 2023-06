Film commission Campania forma nuovi talenti con i maestri Pixar

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Animazione 3d, cinema, audiovisivo: in Campania si formano nuovi talenti con standard internazionali grazie alla Film Commission Regione Campania che rilancia il progetto Maia Plus Campania, annunciando nuove selezioni per il corso di aggiornamento professionale nell'ambito del Poc Nuove strategie per il cinema in Campania 2. Il Corso intensivo di Animazione 3D ideato e coordinato da Marco Farace (co-fondatore dello studio di animazione Insonnia Team) sta impegnando intanto venti giovani professionisti e annovera tra i docenti Michal Makarewicz (Soul, Toy Story, Lightyear, Cars, Gli Incredibili, Ratatouille, Wall-e, Up, Inside Out, Alla ricerca di Dory) e Andrew Gordon (A Bug's Life, Toy Story, Monsters& Co., Cars, Alla ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Ratatouille, Monsters University), due tra i più grandi Maestri dell'Animazione da oltre venti anni nei californiani Pixar Animation Studios. "Le iniziative formative messe in campo dalla Film commission - sottolinea Titta Fiore, presidente Fcrc - mirano a favorire la crescita dei professionisti del comparto audiovisivo campano e rientrano nel più ampio piano strategico avviato già da anni per il rafforzamento delle competenze e della competitività dell'intero sistema regionale dell'audiovisivo". Maia Plus Campania (presentazione delle domande entro le ore 12 del 20 giugno 2023), è articolato in 8 incontri divisi in due workshop, dal 3 al 6 luglio e dal 2 al 5 ottobre sull'intero processo produttivo legato all'audiovisivo, dalle modalità di ricerca dei finanziamenti pubblici al ruolo del produttore. "Si tratta di due nuovi percorsi - aggiunge Maurizio Gemma, direttore Fcrc - che si aggiungono alle iniziative promosse già da anni per sostenere l'aggiornamento professionale e rendere altamente specializzate le maestranze campane". (ANSA).