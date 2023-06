Vulcano Campi Flegrei, la roccia è meno elastica

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - La parte più superficiale, la crosta, dell'enorme caldera vulcanica dei Campi Flegrei è cambiata nel tempo: è diventata sempre meno elastica e ciò facilita la comparsa di fratture. A indicarlo è lo studio pubblicato sulla rivista Nature e nato dalla collaborazione fra University College di Londra e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo gli autori della ricerca il fenomeno, che non implica possibili eruzioni, potrebbe segnare la fine del sollevamento dell'area di Pozzuoli che potrebbe gradualmente tornare a 'sgonfiarsi'.

"A differenza da quanto è stato titolato da alcuni, possiamo dire che i Campi Flegrei non sono vicini a una possibile eruzione", ha detto all'ANSA Francesca Bianco, a capo del dipartimento Vulcani dell'Ingv, commentando alcuni titoli della notizia diffusi a livello internazonale. A generare una certa preoccupazione in queste ultime ore, con chiamate dalla cittadinanza alla protezione civile, sono stati infatti alcuni articoli usciti prevalentemente sulla stampa straniera, nei quali si è data un'interpretazione allarmistica dello studio appena pubblicato. "E' un fatto che la situazione dell'area è dinamica, più precisamente definita di unrest o non riposo, e partire dal 2012 i Campi Flegrei sono a livello di allerta gialla dopo la ripresa di alcune attività, già dal 2005", ha detto ancora la ricercatrice.

Ad attirare l'l'attenzione sono alcuni parametri, come il numero di scosse sismiche più frequenti, il sollevamento del terreno, che nel centro di Pozzuoli è arrivato a salire fino a 1 metro in circa 20 anni, e le caratteristiche chimiche delle fumarole. "Da questi dati - ha detto Bianco - si deduce la presenza, in profondità, di un gas di origine magmatica, ma non contenente magma, generato da un magma profondo oltre 8 chilometri. A produrre le dinamiche che osserviamo è l'interazione di questi gas con il sistema idrotermale presente nella caldera".

Il nuovo studio ha ora analizzato come questi fenomeni di rigonfiamento della crosta, che si sono registrati più volte anche in forma più evidente per quasi tutto il '900, abbiano indotto modifiche alle caratteristiche strutturali della crosta stessa. Ne emerge che questi effetti combinati hanno reso la roccia meno elastica, dunque può fratturarsi più facilmente. "In un contesto di questo tipo - ha detto la direttrice del dipartimento vulcani - ove mai la situazione dovesse cambiare, passando dall'attuale attività idrotermale ad attività magmatica, allora la risalita del magma potrebbe trovare meno ostacoli nella risalita. Ma perché ciò avvenga servirebbe che ci sia del magma in superficie. Gran parte degli studiosi e tecnici sono concordi nel dire che non c'è magma in superfice. Se non c'è magma, non c'è neanche la possibilità di vedere scenari catastrofici, ossia un'eruzione".

Invece, nello scenario attuale potrebbe addirittura accadere che questa tendenza alla fratturazione possa far 'svuotare' più facilmente il terreno dai gas e portare allo stop degli attuali fenomeni di bradisismo, tanto da far nuovamente abbassare il suolo che si innalzato in questi anni. (ANSA).