Trasporti: problema tecnico, stop treni su tratta Circum

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Ennesima giornata di disagi per i viaggiatori che si servono dei treni della Circumvesuviana per i loro spostamenti. Agli ormai abituali ritardi e soppressioni, si aggiunge oggi un problema tecnico che ha costretto l'Ente Autonomo Volturno a limitare il transito su una linea.Come informa la stessa Eav infatti ''la circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Sarno e Poggiomarino. I treni provenienti da Napoli via Ottaviano limitano a Poggiomarino''.

Sempre la società di trasporti fa sapere che ''è stato disposto un servizio sostitutivo tra le stazioni di Sarno e Poggiomarino''. (ANSA).